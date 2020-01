Arrivant en fin de contrat à l’issue de la saison, le gardien allemand de Schalke 04, Alexander Nübel (23 ans) s’est engagé avec le Bayern Munich et portera les couleurs du Rekormeister à partir de juin prochain. Un grand défi se présentera devant le jeune gardien : concurrencer Manuel Neuer et à terme prendre sa succession. Une mission loin d’être aisée puisque son aîné n’entend pas se relâcher comme il l’a expliqué à Kicker.

« Je suis un athlète et un professionnel et je veux toujours jouer. Je suis ambitieux et j’aime être sur le terrain. Je suis un protagoniste et je veux toujours jouer » a alors expliqué Manuel Neuer avant de poursuivre : « c’est une décision du club en ce qui concerne les prochaines années. C’est un bon gardien de but. Néanmoins, nous avons également de très bons gardiens de but avec nous. Sven Ulreich a toujours fait un très bon travail lorsqu’il m’a remplacé et a joué ses matches. Nübel est un gardien de but, qui peut être l’avenir. Cela ne m’importe pas du tout qu’il vienne au FC Bayern. »