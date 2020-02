Coach du Bayern Munich entre 2013 et 2016, Pep Guardiola a apporté sa patte avec de nombreuses inventions au sein du Rekordmeister. David Alaba ou Philipp Lahm ont été repositionnés au milieu de terrain et le coach catalan a multiplié les expériences. Cependant, il n’a pas osé en faire une alors que l’idée trottait dans son esprit. Très à l’aise dans la relance et disposant d’un incroyable jeu balle au pied, Manuel Neuer était prépondérant dans le système Guardiola.

Interrogé dans le magazine 51 du Bayern, le patron du club, Karl-Heinz Rummenigge a révélé que Pep Guardiola voulait le faire évoluer en tant que joueur de champ : « je me souviens encore comment Pep Guardiola, après avoir remporté un championnat, a sérieusement eu l’idée de le préparer pour un match au milieu de terrain. Il était difficile pour moi de dissuader Pep de cette idée, que certains d’entre nous auraient pu interpréter comme de l’arrogance »