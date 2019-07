L’été dernier, Robert Lewandowski semblait tout proche du départ. Finalement, l’attaquant polonais est resté au Bayern Munich pour réaliser une nouvelle saison canon, avec 47 apparitions toutes compétitions confondues pour 40 buts et 13 passes décisives ! Et plusieurs mois plus tard, la donne semble avoir véritablement changé. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2021, le joueur de 30 ans semble désormais proche d’une prolongation.

D’après les informations de Sky Germany, les dirigeants du Bayern Munich se seraient déjà entretenus avec Pini Zahavi, l’agent de Robert Lewandowski, pour évoquer le dossier d’une prolongation. Les parties seraient même tombées d’accord pour un nouveau bail jusqu’en juin 2023. Mais pour le moment, rien n’a été signé puisque le principal concerné profite de ses vacances. Tout devrait donc se débloquer dans quelques jours.

