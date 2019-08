Ce matin, on a appris que le LOSC suivait la piste menant à Renato Sanches. Le Portugais, lassé de son statut de remplaçant en Bavière, aimerait trouver du temps de jeu. Un temps fermé, le club allemand a ouvert la porte à un départ par la voix de Karl-Heinze Rummenigge qui a été interrogé par Sky Germany. « Nous devons trouver une solution qui lui convienne, ainsi qu’à l’entraîneur et au Bayern Munich. Nous allons parler au joueur et à son agent », a-t-il commencé à lâcher. Puis il a ajouté : « Renato veut jouer. Je comprends ça. Il est arrivé ici il y a trois ans en tant que Golden Boy, avec un titre de champion d’Europe avec le Portugal. Il a perdu sa place en équipe nationale à présent. Il veut se battre pour y retourner et il doit jouer, ce qui ne sera pas facile avec nous. En particulier après l’arrivée de Coutinho ».

Rummenigge a aussi parlé de Jérôme Boateng. « Jérôme est un joueur qui veut jouer et s’il ne joue pas avec une certaine régularité, il ne sera pas satisfait non plus. Nous avons joué avec Süle et Pavard vendredi dernier et Lucas Hernandez revient de blessure. Donc ce ne sera pas facile pour le coach. Ce ne sera pas facile pour Jérôme d’obtenir du temps de jeu. Nous devons avoir une discussion avec la direction. S’il veut quitter le club, il n’a qu’à nous le dire et on s’en occupera. Mais la demande doit venir de lui ». Puis, quand on lui a demandé si jamais le Bayern avait des offres pour le défenseur, il a répondu : « Je ne sais pas ».

