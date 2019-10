Alors que l’intégralité des 40 000 tickets du stade Pierre Mauroy de Lille disponibles pour Algérie-Colombie s’est arrachée en 48 heures seulement, l’incertitude était de mise pour tous les fans des Fennecs qui souhaitaient regarder le match à la télévision.

À un peu plus de 24 heures du coup d’envoi, BeIN Sports vient d’annoncer qu’il allait bel et bien diffuser cette rencontre à la télévision entre les champions d’Afrique en titre et la formation de James Rodriguez. Une rencontre Algérie-Colombie à suivre en live commenté sur FM dès 20h45 mardi 15 octobre.

Match Amical à suivre demain mardi à 21h sur @beinsports_FR Algérie vs Colombie — Florent Houzot (@florenthouzot) October 14, 2019

