Jeudi soir, la Belgique a disposé de la Russie grâce à Eden Hazard (3-1). L’ancien joueur du LOSC a d’abord doublé la mise pour les siens sur penalty (45e), avant de tuer le suspense en fin de match (88e). Une grosse prestation pour sa 99e sélection, qui en appelle donc une dimanche en Chypre (20h45). Interrogé à ce sujet, Eden Hazard s’est confié à l’issue de la rencontre.

« Ma centième sélection dimanche ? C’est un super beau chiffre. Sans la victoire, cette centième serait gâchée. Mais, à 28 ans, c’est une super belle récompense. Cela prouve que je me donne à fond depuis quelques années et que je trouve du plaisir à évoluer en sélection. Je ne me donne aucune limite. Je n’ai pas envie de faire de mauvais matches. Si la nouvelle génération pousse, on s’arrêtera. Mais on en est encore loin. Je suis pour l’instant dans la pleine force de l’âge », a ainsi déclaré Eden Hazard.