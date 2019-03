Considéré comme l’un des plus gros potentiels de sa classe d’âge, le milieu offensif João Felix (19 ans) ne cesse d’impressionner. Buteur face à Porto ce week-end (victoire 2-1), il a permis à Benfica de retrouver la tête du championnat portugais grâce à une prestation de haut vol. De nombreux scouts de grands clubs européens ont pu s’émerveiller devant le talent du jeune portugais comme le rapporte Tuttosport.

Ainsi, outre la Juventus, Manchester United et Monaco dont l’intérêt pour le joueur est public depuis plusieurs semaines, d’autres représentants de grands clubs étaient en tribunes. Soit, des recruteurs d’Arsenal, de l’AS Roma, de Manchester City, du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, de Séville, du Shakhtar Donetsk et d’Everton. De plus en plus précieux au sein de son club, João Felix risque fort d’agiter le prochain mercato estival.