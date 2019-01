Nommé entraîneur de Manchester United en mai 2016, José Mourinho aura donc tenu un peu plus de deux ans sur le banc mancunien. Le tehcnicien portugais a en effet été remercié mi-décembre suite aux mauvais résultats des Red Devils. Et depuis quelques jours, le « Special One » est annoncé au Benfica Lisbonne, qui vient de limoger Rui Vitoria. Mais le coach âgé de 55 ans ne devrait pas revenir au pays.

D’après les dernières informations d’O Jogo ce dimanche, José Mourinho ne souhaiterait pas prendre en main le club lisboète, que ce soit maintenant ou plus tard, et préférerait rester à l’étranger plutôt que de revenir au Portugal, qu’il avait quitté en 2004 après deux ans et demi au FC Porto. Les Águias pourraient donc se tourner vers Laurent Blanc, ou encore Luis Castro, actuellement entraîneur du Vitória Guimarães.