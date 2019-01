L’Inter veut se renforcer cet hiver

En Italie et plus précisément du côté de l’Inter Milan, ça bouge pour le mercato.Hier nous vous parlions d’une offre de Chelsea pour Nicolo Barella (Cagliari), c’était déjà en une du Corriere dello sport. Aujourd’hui le journal transalpin en remet une couche et explique que le jeune joueur de 21 ans, serait toujours pisté par le club intériste. L’offre du club londonien ne ferait donc pas vraiment peur au club italien et à son président Steven Zhang. Du côté des départs, la Roma avance sur le dossier Miranda. D’après la Gazzetta dello sport après Diego Godin dont la signature est proche, le club voudrait acquérir d’autres joueurs « avec du charisme », écrit le journal qui évoque notamment Hector Herrerra et Arjen Robben.

Un retour au pays pour le Special One

Au Portugal, un homme fait la une. Il s’agit de l’inévitable José Mourinho. Le désormais ancien coach des Red Devils, pourrait bien rebondir et se trouver un nouveau défi très rapidement, c’est ce qu’avance le journal A Bola. Le Special One pourrait atterrir au Benfica Lisbonne. Cependant, son retour au pays se fera avec certaines conditions, mais il ne ferme pas la porte d’après A Bola. Le quotidien O’Jogo annonce que Vieira le président du Benfica, prie déjà pour que Mourinho accepte de venir. Cela promet !

Isco tient sa chance pour se relancer au Real

Le Real Madrid joue aujourd’hui face à la Real Sociedad en Liga à 18h30 (Retrouvez ici notre live commenté du match). D’après As, ce sera l’heure d’Isco. Les blessures de Bale et d’Asensio notamment vont obliger Santiago Solari à faire jouer le meneur de jeu espagnol explique le quotidien. Isco aura donc une chance en ce début de deuxième partie de championnat de retrouver du temps de jeu, après un début de saison parfois compliqué, voire chaotique. En effet, depuis que le championnat a démarré, Isco n’a été que 5 fois titulaire.