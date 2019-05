La sortie de Kylian Mbappé dimanche lors des Trophées UNFP continue à faire réagir. Invité sur le plateau de RMC Sport, Bernard Tapie, ancien président emblématique de l’Olympique de Marseille, a été invité à donner son sentiment sur cette affaire, émettant plusieurs hypothèses.

« Il y a trois hypothèses. La première, c’est il veut renouveler un peu plus car il y a un autre joueur au PSG qui gagne un peu plus : "Neymar gagne plus donc"je vais peut-être partir hein !". Numéro 2, il est sur une piste, il allume le feu et on va voir ce qu’il se passe. Il entend les réactions. Ou il a pété un câble, a pris le cigare et dit d’un seul coup : "je suis le meilleur de l’équipe, par conséquent je monte en grade". Tu ne le dis pas. Cela se dit dans le vestiaire ou avec l’entraîneur. Dès que vous le dites à la presse, c’est que vous avez envie d’un témoin multiplié par un certain nombre », a-t-il lâché, prédisant ensuite que le Paris SG allait remporter la Ligue des Champions... à une condition. « Mais le PSG va gagner, je vous jure qu’il va gagner. Le jour où ils vont comprendre ça : le football est un sport d’équipe », a-t-il lancé. À bon entendeur.