Joueur du Besiktas depuis juillet 2015, Ricardo Quaresma (35 ans) pourrait être l’attraction de cette fin de mercato. En effet, le champion d’Europe 2016 avec le Portugal a annoncé sur les réseaux sociaux que le club turc ne comptait plus sur lui et qu’il allait s’exprimer prochainement suite à cela.

« Je viens d’être informé que le président ne souhaitait plus que je fasse partie de l’équipe et que je continue à jouer. Au moment où je travaille à la résolution du problème, j’annoncerai mon avenir lors d’une conférence de presse. Merci à tous pour votre compréhension », a expliqué le Portugais sur son compte Instagram. Et quelques heures plus tard, le club turc a lui publié un communiqué pour bien annoncer que le joueur de 35 ans ne ferait pas partie de l’équipe pour cette saison 2019-2020, et que ce dernier pouvait trouver un autre club jusqu’à la fermeture du mercato !

