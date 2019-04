André-Pierre Gignac, parti en 2015 chez les Tigres de Monterrey, a révélé plusieurs anecdotes croustillantes concernant différents clubs où il aurait pu signer. Dans un long entretien accordé à L’Équipe Magazine, le Français a ainsi confié que son entraîneur à l’OM, Marcelo Bielsa, voulait qu’il aille jouer à Manchester United : « Quand j’étais en fin de contrat avec l’OM (en 2015), il voulait que je signe à Manchester United. C’était son objectif pour moi. Il voulait aussi me galvaniser. Il savait que je kiffais MU. C’est une de mes équipes favorites en Europe à cause de Ruud van Nistelrooy, que j’adorais. »

Gignac a également dévoilé le nom de plusieurs clubs qui l’ont approché depuis son arrivée au Mexique, où il a récemment dépassé la barre des cent buts avec son club : « Boca Juniors m’a contacté. Jamais, dans ma vie, je n’aurais pu imaginer que le club de Maradona, ou de Riquelme, m’appellerait. Boca, c’est la Bombonera ! Qu’ils se soient intéressés à moi, c’est une énorme fierté. Derrière, j’ai eu également Flamengo, un des clubs avec le plus de supporters au monde, le Maracana. Hé ho... on parle de clubs mythiques ! Les Galaxy avaient en tête de me faire venir juste avant Ibra pour préparer son arrivée et ensuite de nous associer devant. C’était un beau duo quand même ! Là-bas, il y a une telle population d’immigrés mexicains que j’étais un gros coup pour eux. Mais je n’ai pas réfléchi longtemps. Et si j’étais parti des Tigres, j’aurais été plus attiré par Boca ou Flamengo. Là-bas, il y avait aussi la passion et la vie. »