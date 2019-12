Une bonne partie des rencontres de la quinzième journée de Bundesliga se disputaient cet après-midi. Si les deux équipes de tête, Gladbach et Leipzig joueront respectivement demain et plus tard dans l’après-midi, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund jouaient à 15h30. Les Bavarois, qui sortaient de deux défaites, ont retrouvé le chemin de la victoire face au Werder (6-1). Si Rashica avait mis l’équipe de Brême devant au score (0-1, 24e), Coutinho (45e) puis Lewandowski (45e+4) ont donné l’avantage aux Munichois juste avant la pause.

En deuxième période, le Brésilien creusait l’écart avec un doublé (3-1, 63e), alors que le Polonais en faisait de même (4-1, 72e). Thomas Müller se mêlait à la fête à son tour (5-1, 75e), et Coutinho s’offrait un triplé (6-1, 78e). Le Bayern est quatrième, alors que le Werder est quinzième. Quant à l’équipe dirigée par Lucien Favre, elle enchaîne sur un troisième succès de rang, sur la pelouse de Mayence (4-0). Un but de Marco Reus peu après la demi-heure de jeu mettait le BVB sur de bons rails, et Sancho puis Hazard pliaient la rencontre coup sur coup (66e, 69e). Schulz signait le quatrième (0-4, 82e). Dortmund est troisième, Mayence quatorzième.

Les résultats de l’après-midi

Bayern Munich 6 - 1 Werder Brême

Cologne 2 - 0 Bayer Leverkusen

Hertha Berlin 1 - 0 Fribourg

Mayence 0 - 4 Borussia Dortmund

Paderborn 1 - 1 Union Berlin