Adversaires du soir, le Hertha Berlin et Hanovre se rencontraient pour le compte de la 30e journée de Bundesliga. Les deux formations restaient respectivement sur six et huit défaites de rang en championnat. Si les Berlinois se montraient entreprenants sous l’impulsion de Marko Grujic, Ondrej Duda et Salomon Kalou, Hanovre répondait.

Toutefois, la réussite fuyait les deux équipes qui se quittent sur un triste 0-0. Le Hertha Berlin remonte au onzième rang avec ce match nul. Ce résultat ne convient pas à Hanovre en revanche qui reste dernier se retrouve à douze points du premier relégable Schalke 04 à quatre journées de la fin. Le maintien se complique pour les partenaires de Waldemar Anton.