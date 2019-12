À l’été 2017, après six saisons passées au Paris SG, Blaise Matuidi (32 ans) décidait de tenter l’aventure à l’étranger en rejoignant la Juventus. Le milieu de terrain international tricolore (84 sélections, 9 buts) raconte, au micro de Comme jamais, diffusé sur RMC Sport 1 le 19 décembre prochain, qu’il avait aussi pris cette décision car il n’a pas forcément senti la volonté de tout le club de la capitale de le conserver.

« Je ne dirais pas qu’on m’a fait comprendre qu’il fallait que je parte... On m’a dit que je pouvais rester, mais je n’ai pas senti l’envie du club, du moins de certaines personnes, de forcément me garder. Si on veut vraiment te garder, on te garde », a confié le champion du Monde 2018.