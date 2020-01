Légende de l’AS Roma dont il a porté les couleurs en professionnel entre 2001 et 2019, Daniele De Rossi s’était offert un petit plaisir l’été dernier en rejoignant le club argentin de Boca Juniors. Une excellente expérience pour celui qui a remporté la Coupe du monde avec l’Italie en 2006. Certes, il n’aura que peu joué avec 6 matches au compteur pour un seul but. Victimes de blessures, il n’aura pas pu donner la pleine mesure de ses qualités sous le maillot des Xeneizes.

Pour autant, cela aura été une belle parenthèse pour conclure une belle carrière. Car oui, d’après les informations de Sky Italia et de TyC Sports, Daniele De Rossi va quitter Boca Juniors et mettre un terme à sa carrière. Il a d’ailleurs quitté l’entraînement du jour dans ses vêtements civils et tiendra une conférence de presse à 15h30 heure local (19h30 en France).