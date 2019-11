Le 26 juillet 2019, Daniele De Rossi (36 ans) débarque à l’aéroport de Buenos Aires telle une rockstar. Comme David Trezeguet avant lui, il est l’un des rares Européens champions du monde a jouer dans le championnat argentin. Dans une folle ambiance, le tano (surnom des Italiens en Argentine) a satisfait sa visite médicale. Lors de son arrivée, le champion du monde 2006 avait justifié le choix Boca Juniors : « petit, j’ai commencé à regarder Boca à partir du moment où jouait Maradona. Je suis tombé amoureux du stade et des tifosi. Un club fondé par des Italiens, c’est comme si j’étais à la maison ». Un choix du cœur qui a été préféré aux choix économiques auxquels il a été confronté. Le Qatar et les États-Unis lui faisaient notamment les yeux doux. Même un certain Diego Maradonna fut surpris de l’arrivée d’un top joueur européen en Primera División. Il déclare d’ailleurs à ce sujet : « C’est quelque chose que Dieu nous donne, que ce gamin ait choisi Boca malgré le fait que le Qatar lui offrait 30 plaques par an. Qu’il joue bien ou mal, je m’en fiche, tant que cela profite au football argentin ».

Des débuts en fanfares avec le club de Buenos Aires

Aussitôt adopté par les supporters argentins, le milieu de terrain de 36 ans n’arrive pas en retraite dorée. Daniele De Rossi a signé un contrat d’une saison avec les Bleus foncés et Or. Il vient pour disputer la Copa Libertadores (Ligue des champions d’Amérique du Sud). Le 14 août dernier, il effectue ses premiers pas avec Boca Juniors en Copa Argentina contre Almagro. Une première qui ne s’est pas faite à la Bombonera mais au stade Ciudad de La Plata. Titulaire, l’ancien capitaine de l’AS Roma réalise un match de gladiateur et parvient même à marquer d’une tête sur un corner. Épuisé après avoir tout donné sur le terrain, il sort à la 76e minute de la rencontre sous les applaudissements. Malheureusement, Boca Juniors est éliminé au penalty et De Rossi ne pourra rien y faire. Des débuts rêvés ou presque pour l’Italien donc.

Quelques jours après seulement, le numéro 16 va enfin découvrir l’ambiance chaleureuse de la Bombonera. Pour le compte de la troisième journée de championnat, Boca Juniors reçoit Aldovisi. Une rencontre que les « Bostero » remportent 2-0 avec une nouvelle bonne prestation de l’italien. Il dispute les 90 minutes du match et avoue que son adaptation physique au championnat argentin n’est pas facile. « En Argentine, on court beaucoup. Mais je ne veux pas de traitement de faveur. Si mes coéquipiers courent 50 mètres, je le fais aussi ». Une déclaration qui fait encore plus rentrer le Romain dans le cœur des supporters, qui l’ont alors déjà adopté et adoubé.

Pour son quatrième match sous ses nouvelles couleurs, Daniele De Rossi va découvrir pour la première fois le célèbre derby entre River Plate et Boca Juniors. Un déplacement chez le rival de toujours très attendu par les fans du club de Buenos Aires. Dans cette rencontre au sommet, l’italien délivre une prestation moyenne et sort au bout de 70 minutes de jeu. Le match se termine sur un match nul et vierge (0-0) et les premières critiques s’abattent sur De Rossi. En effet, un manque de rythme et un apport pas assez important sont reprochés au vétéran. Son entraîneur, Gustavo Alfaro, le laissera sur le banc lors de la rencontre suivante contre Estudiantes, sans le faire rentrer en jeu.

Un départ surprise de Boca Juniors ?

Ces premières difficultés n’arrivent pas seules pour Daniele De Rossi. En effet, il se fait un claquage tendineux à l’entraînement. Une blessure qui pose question pour les dirigeants argentins car du haut de ses 36 ans, il risque de ne pas se remettre aussi rapidement qu’auparavant. Les supporters de Boca aiment les stars qui leur font gagner des matches et le milieu de terrain n’est pas en mesure de leur offrir ce qu’ils veulent pour le moment. En effet, sur les 10 matches de championnat qu’il aurait pu jouer depuis son arrivée, De Rossi a déjà été indisponible sept matches. Boca Juniors doit majoritairement faire sans sa recrue phare et cela pose problème pour un joueur qui émarge à plus de 500 000 euros mensuel.

La situation compliquée du champion du monde 2006 a très vite fait réagir les journaux italiens, tels que la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport. Ces derniers parlent déjà d’un départ précipité pour l’ancien joueur de l’AS Roma. Plusieurs raisons pousseraient De Rossi à quitter le navire argentin en cours de saison. Premièrement, ses blessures donc. En effet, elles ne permettent pas au joueur de s’exprimer à 100% de ses capacités. Jusqu’à présent, les supporters et les journalistes argentins tirent la conclusion que l’aventure de De Rossi est davantage un coup médiatique que sportif. Il n’a pas réussi pour le moment à être important pour l’équipe et à se faire une place indiscutable au sein de la formation sud-américaine. Deuxièmement, Boca Juniors va changer son organigramme le 8 décembre prochain et cela pourrait avoir un impact sur l’aventure du milieu de terrain. Si Gustavo Alfaro (entraîneur), Nicolás Burdisso (directeur sportif et ancien coéquipier à la Roma) et Daniel Angelici (président) ne sont pas reconduits à la tête du club, un départ du joueur de 36 ans pourrait s’accélérer (à l’image de ce qu’il s’est passé pour Diego Maradona au Gimnasia La Plata).

Enfin, toujours selon la presse italienne, l’histoire d’amour entre l’AS Roma et son ancien joueur pourrait revoir le jour. Le club giallorosso songerait à changer l’organigramme de son académie. La Roma aurait même déjà renoué des contacts avec l’un de ses joueurs emblématiques pour le lancer dans le coaching d’une des équipes de jeunes. L’idée des dirigeants romains serait de mettre De Rossi sur le banc de la Primavera (U19), actuellement entraînée par son père Alberto De Rossi, ou sur celui des U15. Un retour à Rome qui pourrait séduire le vétéran italien mais pour le moment son contrat jusqu’en juin 2020 avec Boca Juniors le retient. Daniele De Rossi n’a pour le moment pas réussi son pari. De caractère combatif, il voudra sûrement s’imposer à Bueno Aires pour le plus grand plaisir des supporters qui attendent plus de sa part.