Daniel Alves condamné à payer son dernier club

Daniel Alves (42 ans) a mis fin à sa carrière de footballeur en 2023, lorsqu’il a dû répondre à la justice espagnole dans une affaire de viol. Une affaire extrasportive qui avait poussé son dernier, les Mexicains de Pumas UNAM à résilier son contrat. Depuis, la formation de Liga MX a annoncé que le Tribunal arbitral du sport (TAS) lui avait donné raison et avait même condamné le Brésilien à lui verser une indemnité.

La suite après cette publicité

«Le Club Universidad Nacional, A.C., informe que le 1er septembre 2025, il a été notifié de la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le cadre du litige contractuel entre le Club et le joueur Daniel Alves Da Silva. Le TAS a statué en faveur du Club, annulant la décision du 15 mai 2024 rendue par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA et rendant une nouvelle décision dans laquelle, outre la confirmation de la validité de la résiliation du contrat pour juste cause exercée par le Club, il a condamné M. Alves à payer une somme supérieure à celle fixée par la FIFA à titre d’indemnisation pour les dommages et préjudices causés à cette institution», indique le communiqué publié sur le site officiel de la formation mexicaine.