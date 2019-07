L’Olympique de Marseille est intéressé par Dario Benedetto (29 ans) et l’attaquant argentin n’est pas indifférent à cette opportunité. Toutefois, Boca Juniors, fort d’un contrat jusqu’en 2021 et d’une clause à 21 M€, n’entend pas le laisse filer de sitôt.

Olé assure en effet que les Xeneizes ne laisseront partir aucun de leurs joueurs courtisés avant le 1er août. Ils affrontent en effet l’Athlético Paranaense en 8e de finale de Copa Libertadores (aller le 24 et retour le 31 juillet) et comptent sur toutes leurs forces vives. L’OM et les autres courtisans (la Fiorentina notamment) sont prévenus.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10