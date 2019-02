Mercredi soir, les Girondins de Bordeaux annonçaient la mise à pied de Yann Karamoh (20 ans). L’attaquant prêté par l’Inter Milan se trouvait déjà dans le viseur des dirigeants bordelais après son manque d’implication en demi-finale de Coupe de la Ligue face à Strasbourg. Ce dernier n’a pas franchement arrangé son cas en se prenant le bec à l’entraînement avec un des adjoints de Ricardo et Éric Bedouet, Patrick Colleter. Pour couronner le tout, le joueur a été aperçu mardi sur Paris pour une virée shopping. Il n’en fallait donc pas plus pour provoquer les foudres des Girondins.

Présent en conférence de presse, Éric Bedouet a évoqué la mise à pied de l’intéressé. « C’est une décision qui a été prise par le club, moi je n’en parle pas. Ce n’est pas la peine de parler, on est à Bordeaux on ne peut pas se permettre de faire n’importe quoi, on doit avoir beaucoup d’estime pour ce club, c’est un grand club. Tout le monde sait que Yann c’est un bon joueur, mais je pense que les propriétaires visaient un geste fort. On sent que depuis quelque temps il faut respecter le club, l’histoire, on doit faire attention aux comportements des uns et des autres. C’est une ligne directrice très forte. Cela ne concerne pas seulement Yann, cela concerne tout le monde au club, » a expliqué le coach bordelais.