Mardi dernier, Bordeaux décidait de se séparer de son manager général Ricardo pour insuffisance de résultats. Une éviction surprise que n’a pas forcément bien vécue l’entraîneur intérimaire des Girondins Eric Bedouet. Présent en conférence de presse, le technicien aquitain a exprimé sa déception sur le sujet.

« Je ne vis pas ça bien, a reconnu l’ancien préparateur physique. On ne peut pas bien le vivre quand on a des amis, des gens extraordinaires qui partent [...] C’est un grand Monsieur dans le football et la vie. Je tiens à le remercier. Ça a été difficile car il a eu peu de temps, sans pouvoir avoir des joueurs que lui a choisis. J’ai eu du plaisir à le retrouver et je garderai toujours des relations avec lui, » a commenté Bedouet. Pour rappel, Bordeaux espère finaliser le dossier Paulo Sousa dans les prochains jours.