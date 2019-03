A la recherche d’un nouveau coach depuis le licenciement de Ricardo, les Girondins de Bordeaux avaient un ciblé un entraîneur étranger expérimenté. Après avoir identifié Paulo Sousa comme possible successeur, le club au scapulaire a entamé des démarches. Selon RMC Sport, celles-ci seraient à un stade très avancé.

Un accord aurait été trouvé entre l’actuel 13e de Ligue 1 et le coach portugais. L’ancien coach de la Fiorentina qui est actuellement libre depuis le 3 octobre dernier et une pige du côté du Tianjin Quanjian découvrirait son huitième pays en tant que coach (Angleterre, Pays de Galles, Hongrie, Israël, Suisse, Italie et Chine).