La saison 2018-2019 n’est pas de tout repos pour les Girondins de Bordeaux. Engagés en Ligue Europa cette saison, ces derniers n’ont pas réussi à sortir des poules. En ce qui concerne les coupes nationales, le club au scapulaire a aussi échoué. En Coupe de France, les Girondins ont été éliminés par Le Havre en 32e de finale (0-1), tandis qu’en Coupe de la Ligue BKT, ils ont chuté face à Strasbourg (2-3). Et en Ligue 1, la situation n’est pas rose non plus. Auteur d’une seule victoire sur ses six derniers matches de championnat, la formation girondine pointe à la 13e place.

Une situation compliquée, qui a précipité le départ de Ricardo. Arrivé à Bordeaux le 5 septembre dernier en tant que manager, le technicien brésilien a en effet été remercié mardi par la direction du club. Depuis, les Girondins de Bordeaux cherchent donc un nouvel entraîneur. Plusieurs noms ont alors été cités, notamment celui de Jorge Jesus, annoncé aussi du côté de l’Olympique Lyonnais, il y a peu. Mais finalement, l’équipe de Ligue 1 aurait trouvé l’heureux élu.

Le nouvel entraîneur officialisé avant mardi ?

D’après les informations de L’Equipe, Paulo Sousa devrait être le prochain entraîneur du club au scapulaire. Le quotidien sportif explique en effet ce vendredi que les négociations entre le technicien portugais et les dirigeants bordelais seraient toujours en cours et en bonne voie. Les deux parties devraient toujours discuter pendant le week-end pour tenter de trouver un accord avant le prochain match des Girondins de Bordeaux, contre Montpellier mardi soir (19h, match décalé de la 27e journée de Ligue 1). Âgé de 58 ans, Paulo Sousa semble donc en pole position pour prendre les rênes de Bordeaux et ainsi découvrir un nouveau championnat en tant qu’entraîneur.

À la tête du Tianjin Quanjian (Chine) entre novembre 2017 et octobre 2018, le Portugais a également dirigé la Fiorentina (Italie), le FC Bâle (Suisse), le Maccabi Tel Aviv (Israël), Videoton (Hongrie), Leicester City (Angleterre), Swansea City (Pays de Galles) et QPR (Angleterre). Un long CV qui a semble-t-il plu aux propriétaires du club, Paulo Sousa ayant notamment remporté le championnat d’Israël (2014) et celui de Suisse (2015). Reste désormais à savoir si le principal concerné réussira à imposer sa patte pour redresser la barre.