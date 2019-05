Cet été, les Girondins de Bordeaux espèrent frapper un grand coup en recrutant si possible un grand nom lors du mercato estival. C’est en tout cas ce qu’a indiqué le patron du secteur sportif bordelais, Hugo Varela, dans un entretien accordé à L’Équipe : « On espère (recruter un grand nom, ndlr), mais le plus important, c’est la mentalité. Si vous prenez un grand nom, ça fera le buzz deux semaines, et s’il n’est pas bon, tout le monde oubliera au bout d’un mois. On n’ira pas juste pour le nom. »

Interrogé sur la possibilité d’une arrivée d’Olivier Giroud, qui se plaint de son temps de jeu à Chelsea, Varela n’a pas écarté la possibilité de le voir arriver en Aquitaine cet été : « Les gens qui le connaissent nous ont dit beaucoup de bien de lui en tant que joueur, bien sûr, mais aussi en tant que personne. Il a les attributs que l’on cherche, mais il n’est pas le seul. Peu importe qui vient, on sait que les négociations seront difficiles. »