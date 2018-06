Assez peu utilisé cette saison, notamment à cause d’une blessure durant l’automne, Gaëtan Laborde (20 matches pour 10 titularisations et 3 buts en Ligue 1) n’est pas certain de rester en terre girondine. D’autant que d’après RMC, l’attaquant est très courtisé en Ligue 1.

Nice, Caen, Rennes et Montpellier aimeraient faire venir le joueur encore sous contrat jusqu’en 2020. La Real Sociedad aussi suit le dossier de manière attentive. Bordeaux aimerait le conserver mais cela dépendra du temps de jeu proposé par Poyet. Laborde pourrait également prolonger en cas de réponses satisfaisantes sur ses attentes.