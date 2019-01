Mercredi soir, Bordeaux a été battu par Strasbourg pour la deuxième fois en l’espace de 4 jours,cette fois en demi-finale de la Coupe de la Ligue BKT. Les Girondins, qui menaient pourtant à la mi-temps, n’ont plus existé dans le second acte malgré la réduction du score de Briand dans les dernières minutes.

Après ce revers, le nouveau boss de Bordeaux, Joe DaGrosa, a exprimé toute sa déception sur Twitter. « Défaite extrêmement décevante à Strasbourg. La défense en particulier était horrible et inacceptable ! Il est temps pour tout le monde de se secouer et de commencer à respecter la tradition FCGB de combativité et de victoires sur le terrain ! », a ainsi déclaré Joe DaGrosa. Les principaux intéressés apprécieront...

— Joe DaGrosa Jr. (@Joe_DaGrosa) 30 janvier 2019