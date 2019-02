Cette semaine, l’attaquant bordelais prêté par l’Inter Milan a été mis à pied à titre conservatoire par ses dirigeants pour avoir eu un « comportement inapproprié et inacceptable ». Ce dernier a réagi sur son compte Instagram, présentant ses excuses après sa conduite.

« J’écris ce message aux yeux de tous pour des excuses concernant mon comportement mais également pour les déformations de la situation par plusieurs personnes extérieures aux conflits [...]. Je m’excuse sincèrement auprès des personnes que j’ai pu blesser ou offenser par mes propos ou par mon attitude, je m’en veux d’avoir laissé mes paroles excéder mes pensées et je regrette que ma sincérité et mon franc parlé, en toutes circonstances, soient interprétés comme de la provocation voire même comme de l’arrogance. Je regrette aussi que mon comportement ait été pointé du doigt médiatiquement comme pour mieux me stigmatiser [...]. J’espère sincèrement que certaines personnes arrêteront de répéter aveuglement ce qu’ils voient et entendent », a ainsi déclaré Yann Karamoh.