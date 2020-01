La Ligue 1 fait son retour après la trêve hivernale et offre un duel intéressant entre Lyon (12e) et Bordeaux (13e). Le vainqueur se replacera au classement.

A domicile, les Girondins de Bordeaux s’organisent dans un 3-4-3 classique avec Benoît Costil dans les buts. Devant lui, Mexer, Laurent Koscielny et Pablo sont associés. Youssouf Sabaly et Loris Benito assurent les rôles de pistons tandis qu’Otavio et Aurélien Tchouaméni composent le double pivot. Enfin, Hwan Ui-Jo et Nicolas De Préville accompagnent Jimmy Briand en attaque.

De son côté, l’Olympique Lyonnais poursuit en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Rafael, Marcelo, Joachim Andersen et Fernando Marçal prennent place devant lui. Au cœur du jeu, on retrouve Maxence Caqueret et Thiago Mendes. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Bertrand Traoré, Houssem Aouar et Maxwel Cornet.

Les compositions :

Bordeaux : Costil - Mexer, Koscielny, Pablo - Sabaly, Otavio, Tchouaméni, Benito - Basic, Briand, De Préville

Olympique Lyonnais : Lopes - Rafael, Marcelo, Andersen, Marçal - Caqueret, Mendes - Traoré, Aouar, Cornet - Dembélé