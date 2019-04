En ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille (5e, 48 points) se déplace à Bordeaux pour y affronter les Girondins (13es, 35 pts). Un déplacement périlleux pour le club phocéen qui n’a en effet plus gagné en terres bordelaises depuis 42 ans. Mais ce soir, l’équipe de Rudi Garcia n’a plus le droit à l’erreur après son nul face à Angers (2-2). Désormais à huit points de l’OL, troisième, les Phocéens doivent absolument s’imposer pour rester dans la course à la Ligue des Champions. En face, les Girondins veulent mettre fin à une série de six matches sans succès afin de revenir provisoirement à trois points de la première partie de tableau.

Pour cette rencontre très importante, Paulo Sousa opte donc pour un 3-4-3. Le technicien portugais change ses plans en attaque après le nul concédé sur la pelouse d’Amiens. Alors que Karamoh était titulaire, ce dernier est remplacé par Kamano. Briand prend lui place à la pointe de l’attaque et remplace donc numériquement Sankharé. Côté phocéen, Rudi Garcia aligne un 4-2-3-1. Suspendus le week-end dernier, Mandanda, Sakai et Kamara effectuent leur retour. Strootman est lui préféré à Sanson dans l’entrejeu. Sur le plan offensif, Payet et Radonjic sont eux aussi titulaires et accompagnent donc Thauvin et Germain. Balotelli est lui sur le banc alors qu’Ocampos n’est pas sur la feuille de match.

Les compositions officielles

Bordeaux : Costil - Koundé, Pablo, Jovanovic - Sabaly, Otavio, Basic, Poundjé - Kamano, Briand, De Préville

OM : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Lopez, Strootman - Thauvin, Payet, Radonjic - Germain