Les Girondins de Bordeaux n’oublient pas Emiliano Sala. Si les obsèques de l’ancien attaquant du FC Nantes décédé tragiquement dans un accident d’avion le 21 janvier, se dérouleront samedi dans son village de Progreso en Argentine, les Girondins lui offriront un ultime hommage dimanche face au TFC (15 heures). Sala qui a porté le maillot bordelais entre 2011 et 2015 a marqué tout le club aquitain de son empreinte.

Sud-Ouest révèle qu’une minute d’applaudissement sera observée et la mémoire du buteur argentin sera honorée avant le coup d’envoi et à la 9ème minute. Les Ultras bordelais célébreront également le souvenir de Sala. Alain Deveseleer (directeur général) et Marcelo Vada entraîneur adjoint des U17 bordelais, se rendront en Argentine pour assister aux obsèques d’Emiliano Sala.