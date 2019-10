Dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de la Ligue BKT, les Girondins de Bordeaux étaient opposés à Dijon. Au Matmut Atlantique, le club au scapulaire a obtenu son billet pour le prochain tour grâce à une victoire 2-0. Un match durant lequel Yacine Adli s’est blessé. Pour sa neuvième apparition de la saison, l’ancien Parisien a dû quitter ses coéquipiers à la 53e minute (Nicolas De Préville l’a remplacé).

On attendait donc des nouvelles du joueur âgé de 19 ans, actuellement sous contrat avec le FCGB jusqu’en juin 2023. Et les Bordelais viennent de publier un communiqué. « Yacine Adli souffre d’une élongation du long adducteur gauche. On lui souhaite un prompt rétablissement et on espère le revoir vite sur les terrains », a écrit le club français sur son compte Twitter. Le natif de Vitry-sur-Seine devrait donc être absent ce week-end contre le FC Nantes (dimanche à 15h).