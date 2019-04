La semaine dernière, Max Eberl, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, ne se faisait guère d’illusions au sujet de l’avenir de Thorgan Hazard : « Il nous a maintenant dit qu’il ne voulait pas prolonger son contrat mais qu’il voulait plutôt passer à l’étape suivante de sa carrière en quittant le club. » Si le joueur de 26 ans se voit déjà ailleurs, tout n’est pas aussi simple dans ce dossier.

Selon Kicker, le Belge, qui ne cache définitivement plus ses envies de départ, a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund concernant une future arrivée. En position de force à un an de la fin de contrat du frère d’Eden, le BVB tente actuellement de mettre la pression à l’actuel cinquième de Bundesliga... Un club qui pourrait tout perdre et voir son joueur partir libre l’été prochain s’il ne trouve pas de compromis avec les jaunes et noirs.