Appelé pour la première fois de sa jeune carrière en sélection A du Brésil, Bruno Guimarães (22 ans), milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, n’a pas tardé à réagir via ses réseaux sociaux.

« J’ai toujours appris, depuis enfant, à être patriote. À aimer mon pays et à le défendre bec et ongles. Pouvoir le représenter, en enfilant la tunique que tant de cracks ont utilisée, est un rêve qui devient réalité. Merci à ma famille, à l’Athletico et à Lyon pour m’avoir permis de réaliser ce rêve », a-t-il posté sur son compte Twitter, avant d’envoyer un petit clin d’œil à Renan Lodi, son ancien partenaire à l’Athletico Paranaense, qu’il retrouvera en Seleção.