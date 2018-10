Pas appelé en sélection brésilienne depuis la Copa America du Centenaire en 2016, l’attaquant Lucas Moura effectue son retour au sein de la Seleçao. Il remplace Everton, le joueur de Gremio qui est blessé et sera de la partie pour deux matches amicaux contre l’Arabie Saoudite (12 octobre) et l’Argentine (16 octobre).

Étincelant avec les Spurs de Tottenham en ce début de saison, il a inscrit 3 buts en 8 matches et a été élu meilleur joueur du mois d’août en Premier League. Sa dernière cape remonte au 5 juin 2016 et une entrée en jeu contre l’Équateur.

Congratulations to @LucasMoura7 who has been included in Brazil's latest squad for their upcoming friendlies ! #COYS pic.twitter.com/28edqBf8HU

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 octobre 2018