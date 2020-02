Star de la Seleção, Neymar (28 ans) rêve toujours de décrocher la Coupe du Monde 2022 au Qatar et croit dur comme fer en les chances de son Brésil. « Nous sommes très forts. L’équipe est plus expérimentée, même si nous avons beaucoup de jeunes. De plus, le staff, contrairement aux années précédentes, n’a pas changé. La continuité facilitera notre travail et augmenter nos chances au Qatar en 2022. Je suis très optimiste pour le l’avenir de la Seleção », a-t-il lâché à FIFA.com avant de poursuivre.

« Arthur, Everton, Richarlison, David Neres, Paqueta, Gabigol, Vinicius, Rodrygo, Reinier, chacun d’entre eux est très talentueux. Et on vous pouvez vous attendre à en voir d’autres émerger d’ici 2022. Le Brésil a une incroyable capacité à révéler des talents », a-t-il indiqué, dressant la liste des plus grands rivaux de la Canarinha en 2022. « La France, la Belgique, l’Angleterre et l’Argentine ». C’est dit.