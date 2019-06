Empêtré dans une affaire judiciaire suite à des accusations de viol, Neymar est en pleine tornade médiatique. Au Brésil, nombreux sont les observateurs à se demander si le crack auriverde pourra rester avec la sélection nationale et participer normalement à la Copa América. Interrogé par Fox Sports, le président de la fédération brésilienne (CBF), Rogério Caboclo, a mis les choses au point.

« Neymar est un joueur différent sur le terrain, dans n’importe quelle équipe, qu’il s’agisse d’un club ou d’une équipe nationale. Je pense qu’une chose ne contamine pas l’autre. Aujourd’hui, il fait l’objet d’une accusation sans preuve, et toute personne peut être soumise à une telle situation. Nous espérons que cela sera clarifié. Notre devoir aujourd’hui est de protéger la sélection afin que les joueurs aient l’esprit tranquille pour faire leur travail. (...) Premièrement, nous avons pleinement confiance en Neymar. Nous le soutenons et nous le suivons tout le temps. Il est important pour lui, la CBF et la sélection qu’une clarification soit apportée le plus rapidement possible. »