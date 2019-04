De retour à la compétition ce dimanche, face à l’AS Monaco (3-1, 33e journée de Ligue 1), après de longues semaines d’absence pour blessure, Neymar a disputé quarante cinq minutes, sans fioritures. Suffisant toutefois pour rassurer le Paris SG, mais aussi le Brésil, qui prépare dans quelques jours sa Copa América à domicile. Interrogé par Estadão, Tite, sélectionneur auriverde, a salué le come-back de son n° 10.

« Il est déjà revenu. On va croiser les doigts pour que ça évolue bien. C’est un processus normal. Je compare ce match à celui contre la Croatie lors de la préparation du Mondial en Angleterre. La différence, c’est qu’il y a beaucoup plus de temps avant la Copa América. Du coup, il y a un temps de récupération plus important pour pouvoir être à un meilleur niveau technique aussi », a glissé le coach de la Seleção.