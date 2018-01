Après deux saisons vierges à Watford, Brice Dja Djédjé est sur le point de faire son retour en France. L’ancien latéral droit de Marseille serait proche de rejoindre le RC Lens selon RMC Sport. Les deux clubs auraient convenu d’un accord pour un prêt de six mois alors que le joueur avait été proposé au FC Nantes et à l’OGC Nice.

À 27 ans, l’international ivoirien (7 capes) revient donc dans l’Hexagone avec l’objectif d’aider les Sang et Or dans leur quête du maintien (15e de Ligue 2). Un choix guidé par l’envie de retrouver du temps de jeu. Depuis un an et demi, Brice Dja Djédjé n’a disputé que 2 matches avec Watford, un bilan famélique. Désormais, il va devoir rattraper tout ce temps perdu au sein du club artésien.