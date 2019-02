La 20e journée de Bundesliga continuait avec une rencontre entre Augsbourg et Mayence. Les locaux, 15e, voulaient prendre un peu d’avance sur la zone de relégation et stopper une hémorragie de 3 défaites consécutives. De son côté, Mayence, qui restait sur deux succès d’affilée, voulait se rapprocher du haut de tableau avec un succès. Et pourtant, c’est bien Augsbourg qui s’est largement imposé (3-0).

Tout démarrait bien pour les locaux et Finnbogason ouvrait le score sur penalty (1-0, 8e). Gregoritsch tentait de doubler la mise (30e), avant que l’arbitre n’accorde un second penalty, également transformé par Finnbogason (2-0, 34e). Ce dernier passait proche du triplé avant la pause (45e+4). Ce n’était que partie remise puisqu’au retour des vestiaires, Finnbogason s’offrait un coup du chapeau (3-0, 54e). Augbsourg se baladait et Schmid butait sur le portier adverse (66e). Augsbourg s’imposait largement (3-0) et prend 4 points d’avance sur Stuttgart, 16e. De son côté, Mayence reste 11e.