On dispute la 4e journée de Bundesliga outre-Rhin, avec en point d’orgue un premier choc entre le RB Leipzig, leader invaincu, et le Bayern, qui n’est pas en reste (18h30). Avant cela, le Borussia Dortmund accueillait le Bayer Leverkusen, avec en jeu le podium. Au Signal Iduna Park, un joueur avait de grandes chances de marquer, car il l’avait fait lors de ses 7 premiers matchs de la saison, club et sélection confondus (9 buts au total). L’Espagnol Paco Alcacer n’interrompait pas sa folle série et profitait d’un centre d’Hakimi pour offrir l’avantage au BvB (1-0, 28e). L’ailier international anglais Jadon Sancho offrait dans le deuxième acte deux buts à Marco Reus (2-0, 51e) et Raphaël Guerreiro(3-0, 83e). Marco Reus s’offrait un doublé en toute fin de match (4-0, 90e). Un large succès qui permet aux hommes de Lucien Favre de reprendre provisoirement la tête. Leverkusen est 6e. Dans le même temps, l’ancien club de l’entraîneur helvète, Mönchengladbach, s’en est remis à Alassane Pléa, buteur pour la deuxième fois de la saison, pour s’imposer à Cologne et reprendre la 5e place.

Tombeur de Strasbourg en barrages pour accéder à la phase de poules de la Ligue Europa, l’Eintracht alterne victoires et défaites en ce début de saison. Les hommes d’Adolf Hütter sont tombés à Augsbourg (2-1), qui décroche son premier succès de la saison. Un premier succès, Mayence (18e) et le Hertha (16e) couraient après cet après-midi. Si l’on croyait les deux équipes impossibles à se départager, c’est le défenseur néerlandais Jerry St. Juste qui est venu offrir un premier succès au 1. FSV Mayence 05 (2-1). En l’absence de Jean-Philippe Mateta, opéré du genou fin juillet et qui ne devrait pas revenir avant le mois de novembre, c’est Quaison qui avait ouvert le score pour les locaux, avant que Grujic n’égalise pour les Berlinois (1-1, 83e). Enfin, après avoir débuté la saison par deux défaites, le Werder est allé chercher un deuxième succès consécutif sur la pelouse de l’Union Berlin (1-2), qui terminait à dix après l’expulsion de Neven Subotic (80e, 89e) - imité par Nuri Sahin en toute fin de match côté Werder - et retrouvait terre après son succès de prestige face à Dortmund, avant la trêve.

8/8 - Paco Alcacer a trouvé la faille lors de chacun des 8 matches qu’il a disputés cette saison (club + sélection), inscrivant 10 buts au total (7 avec Dortmund, 3 avec l’Espagne). Machine. pic.twitter.com/VnVZeTk28Z — OptaJean (@OptaJean) September 14, 2019

Les résultats de la 4e journée de Bundesliga

Augsbourg 2 - 1 Eintracht Francfort : Richter (35e), Niederlechner (43e) pour Augsbourg.

Borussia Dortmund 4 - 0 Bayer Leverkusen : Alcacer (28e), Reus (51e, 90e), Guerreiro (83e).

FC Cologne 0 - 1 Mönchengladbach : Pléa (14e).

Mayence 2 -1 Hertha Berlin : Quaison (40e), St Juste (88e) pour Mayence ; Grujic (83e) pour le Hertha Berlin.

Union Berlin 1 - 2 Werder Brême : Andersson (14e, s.p.) pour l’Union Berlin ; Klaassen (5e, s.p.), Fullkrug (55e) pour le Werder Brême.

À venir

RB Leipzig - Bayern Munich (18h30)

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10