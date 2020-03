Lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions remporté par le Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain (2-1), le 18 février dernier, Erling Braut Håland (19 ans) a fait des misères au club de la capitale française. Auteur d’un doublé, le crack norvégien, qui comptabilise 12 buts en 9 matches depuis son arrivée en provenance de Salzbourg cet hiver (20M€), a choisi de célébrer son premier but en se mettant en position de méditation, en mode zen.

« J’adore vraiment la méditation. Ça me fait me sentir calme et ça me tranquillise. C’est pour ça que parfois, je célèbre mes buts comme ça », a expliqué Erling Braut Håland, qui célébrait déjà parfois ses réalisations de cette façon en Autriche, à la chaîne de télévision brésilienne Esporte Interativo. Thomas Tuchel et ses hommes espèrent réussir à bloquer cette fois le buteur du BvB lors du match retour, mercredi, au Parc des Princes (à suivre en live commenté sur Foot Mercato).