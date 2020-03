Erling Braut Håland (19 ans) a été la cible des railleries des joueurs du Paris SG suite à la victoire contre le Borussia Dortmund mercredi (2-0), synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Le père du jeune attaquant norvégien, l’ancien footballeur Alf Inge Håland, a réagi sur son compte Twitter, regrettant ce comportement des stars parisiennes. « Au revoir magnifique Paris. Dommage pour le résultat, mais mérité sur ce match. Tout le meilleur au PSG, en montrant de la classe sur et en dehors du terrain », a-t-il lancé, tout en ironie.

Goodbye beautiful Paris. Shame about the result, but well deserved on the day. All the best, showing class on and off the pitch. #PSGBVB https://t.co/g7fzmNiX9I

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) March 12, 2020