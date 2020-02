Tous les passionnés et joueurs de football du monde entier ont coché la date du 18 février 2020 dans leur calendrier. Après des semaines d’une trop longue attente, c’est enfin le retour de la Ligue des Champions avec le début des phases finales qui nous offriront comme chaque année des duels incroyables entre les plus grands clubs européens et les plus grandes stars du football mondial.

Et ce mardi à 21h en direct et en exclusivité sur RMC Sport, le choc entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain est certainement l’affiche idéale pour reprendre de la plus belle des manières cette compétition en 2020. Tout d’abord parce que l’ambiance du bouillant Signal Iduna Park offre à cette affiche un écrin exceptionnel. La ferveur unique en Europe des supporters allemands et leur célèbre mur jaune va sublimer cette opposition entre deux équipes au style offensif très alléchant. Avec 47 buts marqués au cours des 6 derniers matchs, le BVB et le PSG font partie des équipes les plus spectaculaires offensivement en Europe. Lucien Favre côté allemand et Thomas Tuchel côté français sont réputés pour être des techniciens favorisant un football créatif et offensif faisant la part belle aux joueurs techniques et habiles balle au pied. Ce n’est d’ailleurs aucunement un hasard si deux étoiles montantes du football mondial trônent à l’avant de chacune de ces deux formations. Kylian Mbappe a déjà marqué de son empreinte la compétition à plusieurs reprises et cumule pas moins de 19 buts en Ligue des Champions à seulement 21 ans, record pour cet âge. C’est d’ailleurs au Signal Iduna Park que le jeune français avait inscrit son premier doublé dans la compétition en 1/4 de finale avec l’AS Monaco. Face à lui et dans un tout autre style, le géant norvégien Erling Braut Haaland éclabousse l’Europe de son réalisme offensif du haut de ses 19 ans. Sur la saison en cours, le buteur d’1m94 comptabilise 37 buts en club dont 8 en Ligue des Champions avec Salzbourg. Depuis son transfert à Dortmund cet hiver, sa cadence infernale ne faiblit pas avec déjà 8 buts en 6 matchs inscrits pour le club allemand.

Pour ne rien rater de ce spectacle unique, une seule solution : profiter de l’offre RMC Sport qui vous permet d’accéder en exclusivité à toutes les rencontres de la Ligue des Champions pour seulement 19€ par mois avec un engagement de 12 mois (+ 1 € de frais de dossier lors de la première souscription). Et si vous n’aimez pas l’engagement, c’est possible avec une offre à seulement 25€ par mois que vous pouvez résilier sans frais à tout moment. L’opportunité est idéale de pouvoir savourer dans les meilleures conditions cette affiche unique BVB - PSG ce mardi à 21h.

Mais ce n’est pas tout puisque cette offre vous permettra de regarder également en exclusivité toutes les affiches offertes par cette édition de la Ligue des Champions avec notamment ce programme incroyable en 1/8 de finale : Atlético Madrid - Liverpool, Chelsea - Bayern, Naples - Barcelone, OL - Juventus ou Real - Manchester City. Pour en profiter, rendez-vous ici !