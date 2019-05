Cette saison à l’Inter Milan, Mauro Icardi aura connu plus de polémiques que de buts. La dernière en date est une réponse de sa femme et agent, Wanda Nara à Fabio Capello, très grand entraîneur transalpin. « Je n’ai jamais eu un joueur qui a fait ces choses dans mes équipes, je ne sais pas s’il aurait réussi à entrer dans le vestiaire, cela n’aurait pas été accepté », avait déclaré le technicien en rapport aux photos dénudées d’Icardi et de sa femme sur instagram.

Évidemment, la réponse de Wanda Nara ne s’est pas faite attendre. Cette dernière a publié des photos de Fabio Cannavaro et de David Beckham avec un petit texte : « cher Fabio Capello, en tant qu’entraîneur, vous avez tout mon respect, mais de chroniqueur à chroniqueur, je vous rappelle quelques-uns des meilleurs joueurs qui ont réussi à pénétrer dans votre vestiaire en faisant ces choses. Il y a dix ans, il y aurait pu y avoir quelque chose d’étrange, aujourd’hui pas ». Photos supprimées depuis. Ambiance.