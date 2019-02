Cinq matches sans victoire en Ligue 1. Depuis son succès contre Toulouse (2-1) le 18 décembre dernier, le Stade Malherbe de Caen n’a plus gagné une rencontre dans ce championnat de France, et la dernière contre-performance remonte à ce samedi face à Amiens (0-1). Après cette rencontre au stade de la Licorne, les Caennais sont même allés parler avec leurs supporters qui avaient fait le déplacement. Une situation tendue donc avec cette 18e place en L1, mais Fabien Mercadal est persuadé que la roue va tourner.

« Si on ne se sent pas en danger en ce moment, on est fous ! On est peut-être un peu fous mais pas à ce point. Bien sûr que l’on sait qu’on est en danger, on sait qu’on est sur un fil, d’un point de vue qualitatif aussi, il vaut être honnête. Il va falloir mettre beaucoup d’énergie pour inverser cette tendance. Je suis persuadé qu’on a cette énergie dans ce groupe pour le faire. Maintenant, il faut réussir à faire tourner et ça passera forcément par une victoire », a déclaré l’entraîneur du club normand juste après la rencontre. Le SMC tentera alors de réagir dès mercredi avec la réception du FC Nantes dans ce match en retard de la 23e levée.