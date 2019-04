Sifflé lors du match de championnat entre la Juventus et Cagliari (2-0), le jeune attaquant Moise Kean a également subi de nombreuses insultes racistes. Un comportement intolérable qui a beaucoup fait parler en Italie. Egalement victime de cette situation, Blaise Matuidi est revenu en longueur sur ce sujet dans le Canal Football Club sur Canal + : « je vais bien. Bien sûr que c’est triste, car ça m’est déjà arrivé l’année dernière dans ce stade et il ne faut pas le tolérer. Sur quelques ballons que l’on touchaient, par moment, il y avait des cris d’imitation de singe. Je me souviens surtout de deux fois ou Moise s’est retrouvé face au gardien, c’était avant le but, c’est important de le clarifier aussi. C’est pour ça que Moise a eu cette réaction lorsqu’il a marqué, de dire qu’il ne comprenait pas, d’où les bras ouverts. »

« Je pense que sa célébration voulait dire ’le football c’est ça’. Par la suite ça s’est intensifié, il y en a eu de plus en plus. Malheureusement cela a duré jusqu’à la fin. Pour moi ce sont des gens stupides, qui n’ont rien a faire dans des stades de football, ils doivent être punis et ne plus jamais venir dans un stade de football, tout simplement » a-t-il poursuivi. Passablement choqué par les événements, le milieu de terrain français espère que la Ligue prendra les bonnes dispositions par rapport aux supporters racistes : « je pense qu’il y a des instances au-dessus qui se doivent de prendre des décisions fortes. J’ai des enfants et ce n’est pas ce monde-là que j’ai envie qu’ils voient. »