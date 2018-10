Organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, au mois de juin prochain, le Cameroun est automatiquement qualifié pour cette prochaine échéance majeure du football africain. Qu’à cela ne tienne, les Lions indomptables se mêlent aux qualifications, dans le groupe C, aux côtés du Maroc, des Comores et du Malawi. Et les points pris contre les hommes de Clarence Seedorf sont comptabilisés.

Ce sont les Flammes du Malawi qui se déplacent cet après-midi au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé pour disputer une rencontre comptant pour la 3e journée. Pour cette rencontre, Clarence Seedorf aligne un 4-2-3-1, dans lequel on retrouve Frank Zambo Anguissa devant la défense, Eric-Maxim Choupo Moting, capitaine, et Karlo Toko Ekambi, aux avant-postes. Côté Malawi, le défenseur et capitaine John Lanjesi disputera son 50e match avec les Flammes.

Les compositions d’équipes :

Cameroun : Onana - Onguene, Banana, Ngadeu, Oyongo - Zambo Anguissa, Kunde - Olinga, Choupo-Moting, Toko Ekambi - Zoua

Malawi : Swini - Lanjesi, Sambani, Cholopi, Sanudi - Chambezi, Chirwa - Linje, Chester, Banda - Mhango