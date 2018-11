Et si, comme Madagascar, le Burundi participait à sa première Coupe d’Afrique des Nations, au Cameroun, en juin prochain ? Les Hirondelles ont fait un pas vers la qualification en disposant cet après-midi du Soudan du Sud (2-5), à Djouba, pour le compte de la 5e journée, dans le groupe C. Elles prennent la tête du groupe (9 pts) devant le Mali (8 pts) et le Gabon (7 pts), qui s’affrontent demain à Libreville (16h).

Mené au score (1-0, Lual), le Burundi a recollé (1-1, Abdul Razak) et repris l’avantage (1-2, Amissi) avant la pause, avant de se faire rejoindre en début de seconde période (2-2, Aboi). C’est finalement Fiston Abdul Razak, l’attaquant de la Jeunesse Sportive de Kabylie, qui a fait complètement craquer les locaux en inscrivant trois buts dans le dernier quart d’heure (2-5), signant un quadruplé ô combien important dans la course à la qualification.