Pour le dernier rendez-vous de sa phase de groupe, l’Egypte n’a pas tremblé. Après deux succès, les hommes de Javier Aguirre Onaindía ont réalisé la passe de trois en s’imposant face à l’Ouganda (2-0). Un succès acquis grâce à Mohamed Salah, buteur sur coup-franc (36e) avant qu’Ahmed Elmohamady ne creuse l’écart (45+1e). Le pays hôte termine premier du froupe A, juste devant son adversaire du soir, également qualifié.

Dans l’autre rencontre programmée à 21h, le Zimbabwe et la RD Congo, mal-en-point depuis le début de la compétition, s’affrontaient pour espérer gratter un billet de meilleur troisième. Battus lors de leurs deux premières confrontations, les Congolais ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Jonathan Bolingi (4e) avant de doubler puis tripler la mise grâce à Cedric Bakambu (34e, 65e), et de terminer en beauté avec Britt Assombalonga (78e). Malgré cette victoire quatre buts à zéro, la RD Congo devra attendre pour savoir si son aventure dans cette CAN 2019 se poursuit. Avec trois points, ce sera tout de même compliqué...

