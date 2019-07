La phase de poule de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 s’est achevée ce mardi. Et avant le début des rencontres à élimination directe, le compte Twitter de la CAF (Confederation of African Football) propose le onze type de ce premier tour.

L’équipe en question s’articule en 4-3-3 avec le gardien El Shennawy (Egypte). En défense, on retrouve sur les côtés Ashraf Hakimi (Maroc) et El Mohamady (Egypte) et en défense centrale la paire Hegazy (Egypte) et Yaya Banana (Cameroun). Au milieu sont associés les algériens Bennacer et Mahrez avec Andrianantenaina (Madagascar). Enfin, en attaque, on retrouve la triplette Mané (Sénégal), Jordan Ayew (Ghana) et Salah (Egypte).

The group stages witnessed some stellar performances Take a look at the best XI we couldn't ignore#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/F0zKi5HLYK — CAF (@CAF_Online) 3 juillet 2019

